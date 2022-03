The Legend of Zelda: rinviata l'uscita del seguito di Breath of the Wild

Sarà più lunga del previsto l'attesa che ci separa dal seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild , l'avventura open-world creata da Nintendo e originariamente attesa per la fine di quest'anno: con un nuovo filmato, il producer Eiji Aonuma ha annunciato che il ritorno del protagonista Link è stato rimandato al prossimo anno, più precisamente nel corso della primavera 2023 .

Lo sviluppo di

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

rifinire al meglio l'esperienza di gioco

, titolo provvisorio del nuovo capitolo della saga, richiederà ancora un po' di tempo: il producer del gioco Eiji Aonuma ha dato l'annuncio in video scusandosi con i fan per il posticipo e confermando come il suo team abbia bisogno di qualche mese extra per, cercando di completare i lavori nel migliore dei modi per garantire a vecchi e nuovi appassionati un'avventura degna delle innumerevoli aspettative.

Nel video svelato da Nintendo, Aonuma conferma come il seguito di Breath of the Wild stia cercando di

espandere gli orizzonti portandoci non soltanto a esplorare via terra, ma anche nei cieli di Hyrule

affrontare nuovi avversari

personaggi inediti

meccaniche aggiuntive

. Pur senza rivelare nuovi spezzoni significativi di gameplay, il producer ha ribadito che il protagonista Link sarà in grado die potrà contare sul supporto di, oltre a una serie diche renderanno l'esperienza più avvincente.

Con The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ora previsto nel corso della primavera del 2023 (non è da escludere che il gioco possa arrivare entro la fine di marzo, così da avere un impatto sull'anno fiscale della casa di Kyoto),

i possessori di Nintendo Switch possono consolarsi con un altro gioco di ruolo molto atteso come Xenoblade Chronicles 3

, il cui lancio è previsto per il mese di settembre.