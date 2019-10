The Last of Us: Parte 2 viene bruscamente rinviato a maggio

Doccia fredda per i fan di PlayStation: a poche settimane dalla conferma della data di lancio di The Last of Us: Parte 2 , Naughty Dog ha improvvisamente annunciato un rinvio del gioco alla prossima primavera.

Il sequel di uno dei giochi più amati dell'era PS3 avrebbe dovuto vedere la luce il 21 febbraio 2020. Tuttavia, nelle ultime ore è trapelata una serie di indiscrezioni che davano per confermato lo slittamento del lancio, sebbene in un primo momento Sony non avesse rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale.

L'amara conferma è arrivata invece, dopo pochi istanti dal creative director del gioco Neil Druckmann sul blog ufficiale PlayStation, che rivela la nuova pubblicazione del survival il 29 maggio 2o20.

Druckmann spiega i motivi che hanno animato tale scelta: "Durante le ultime settimane, mentre stavamo chiudendo le ultime sezioni del gioco, ci siamo resi conto che semplicemente non avevamo abbastanza tempo per portarlo a un livello di refinitura che avremmo chiamato qualità Naughty Dog. A questo punto ci siamo trovati di fronte a due opzioni: compromettere parti del gioco o guadagnare più tempo. Abbiamo optato per quest'ultima, e questa nuova data di lancio ci consente di terminare il lavoro secondo quello che reputiamo sia il nostro livello di soddisfazione, riducendo allo stesso tempo lo stress per il team."

Il game director si scusa con i fan, appellandosi alla loro comprensione e confidando nel fatto che aver guadagnato più tempo garantirà "il massimo livello di qualità" al gioco. "Siamo consapevoli dei mesi che andranno ad aggiungersi a quella che si prospetta già essere un'attesa lancinante per tutti noi, ma vi siamo grati per la pazienza e il supporto continuo" conclude Druckmann, invitando i giocatori ad unirsi a Ellie nella prossima avventura in arrivo a maggio.

