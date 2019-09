The Last of Us: Parte 2, scoperto un omaggio a luci rosse per Crash Bandicoot

La storia di Joel e Ellie ha incantato tutti nel primo episodio di The Last of Us e dopo tanto attendere, tra pochi mesi i giocatori potranno finalmente proseguire l’avventura dei due personaggi nel suo secondo capitolo, The Last of Us: Parte II.



A proposito di quest’ultimo, proprio durante la prova della demo gameplay, alcuni esponenti della stampa hanno scoperto un interessante easter egg all’interno di una delle missioni, che si discosta decisamente dai toni più tragici e orrorifici del franchise.



A quanto pare, Ellie e la sua compagna Dina si rifugiano in un negozio di libri durante una tormenta di neve, scoprendo che al suo interno si nasconde una camera segreta abitata dal suo strambo inquilino Eugene. La stanza, che è una sorta di serra utilizzata per la coltivazione della marijuana, ospita tutta una serie di bizzarri e imbarazzanti videocassette di parodie pornografiche di film e videogiochi famosi.