The Last of Us: Parte 2, l'esclusiva PlayStation pronta all'esordio su PC

È lecito credere, dunque, che la conversione del gioco d'azione con protagonisti Joel ed Ellie sia stata sviluppata parallelamente su entrambe le piattaforme e che Sony stia tenendo da parte la versione PC in attesa del momento ideale. In tal senso, l'insider fa riferimento al lancio della seconda stagione dell'adattamento televisivo di The Last of Us prodotto da HBO, previsto per il 2025: Sony potrebbe voler attendere quel periodo per lanciare la versione PC e cavalcare l'onda per massimizzare le possibilità di successo di questa versione.