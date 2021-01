The Last of Us: i personaggi dell'esclusiva PlayStation invadono il mondo di Resident Evil 3

Non c'è dubbio che la storia di The Last of Us: Parte 2 abbia colpito tutti i fan della serie post-apocalittica di Naughty Dog , già autori di Crash Bandicoot e Uncharted, per tutta una serie di decisioni autoriali che hanno influenzato il destino di alcuni dei personaggi più amati del franchise. Oggi, grazie a una mod amatoriale realizzata da un programmatore e applicata a Resident Evil 3 Remake , è possibile rivivere la storia di Joel ed Ellie da un altro punto di vista.

La mod creata dall'utente Darknessvaltier (che, in passato, aveva già proposto esperimenti simili con giochi come Cyberpunk 2077 e Death Stranding) prende il recente rifacimento del terzo capitolo della saga survival horror di Capcom e inserisce al suo posto i personaggi di The Last of Us: Parte 2. Ecco che Jill Valentine diventa Ellie, Joel prende il posto di Carlos e l'amata/odiata Abby sostituisce Nicholai. C'è spazio anche per altri personaggi come Tommy (al posto di Tyrell Patrick), Jesse (Victor) e persino un terrificante Bloater, che va a sostituire l'emblematico cattivone di Resident Evil 3, Nemesis.

Grazie a questa mod, dunque, i fan che sognavano un finale differente per The Last of Us: Parte 2 potranno assistere al confronto tra Ellie (Jill Valentine), Joel (Carlos) e Abby (Nicholai) come da finale di Resident Evil 3 Remake, con un "lieto fine" che è ben diverso da quanto proposto da Naughty Dog per il secondo (ma probabilmente non ultimo) capitolo della sua storia ambientata in un futuro non troppo distante. Date un'occhiata al video seguente per scoprire di più su questo improbabile quanto affascinante crossover tra la saga di Capcom e l'esclusiva PlayStation sviluppata dal talentuoso team californiano.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!