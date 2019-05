The Division 2, la prima incursione ci porta nell'aeroporto di Washington

Tutto pronto per il lancio della nuova incursione di The Division 2, intitolata Operazione Ore Buie: Ubisoft e gli sviluppatori di Massive Entertainment hanno infatti svelato l'arrivo della nuova attività end-game con un trailer, che conferma l'ora di partenza e lo scenario che esploreremo in questa missione.



Il raid, il primo nella storia della serie a unire otto agenti della Divisione, ci vedrà impegnati in un attacco da parte della fazione Black Tusk all'Aeroporto Nazionale di Washington e sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One.