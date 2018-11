Sviluppatori si scusano con i fan delusi da Fallout 76

Fallout 76, il primo titolo della storica serie di giochi di ruolo completamente online, non ha ricevuto un'accoglienza molto positiva.



I fan sono delusi dai numerosi bug, errori e problemi di stabilità che affliggono il gioco sin dal lancio del 14 novembre, tanto da spingere gli sviluppatori a realizzare un messaggio di scuse e annuciare due grossi aggiornamenti correttivi, in arrivo il 4 e l'11 dicembre.



Ecco le parole dei responsabili della community di Bethesda:



"Sappiamo che siete arrabbiati e frustrati per sono messe le cose, che sia perché state riscontrando problemi nel gioco o per via della mancanza di comunicazione riguardo i fix, aggiornamenti e notizie. Ieri vi abbiamo riferito che stiamo ancora raccogliendo il vostro feedback e soprattutto che stiamo lavorando per trarre informazioni dal team di sviluppo da condividere con voi. Ci dispiace e capiamo che non è stato il giusto approccio, lavoreremo per fare meglio da ponte tra voi e il team di Bethesda Game Studios".



