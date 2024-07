Svezia: ecco i videogiochi che dovrebbero far parte del "canone culturale"

"I videogiochi dovrebbero essere riconosciuti come forma culturale per diversi motivi: i giochi sono cultura per i giocatori, che si relazionano a essi in modo simile al pubblico di altre forme d'arte", ha dichiarato Per Stromback, portavoce di Dataspelsbranschen. "I giochi sono cultura per gli sviluppatori, che hanno le stesse motivazioni degli altri creatori: la volontà di esprimersi, creare qualcosa di nuovo e comunicare con il proprio pubblico. "I giochi sono cultura anche per la società, perché riflettono il mondo in cui viviamo e hanno una ricca storia che ora viene riconosciuta da musei e istituzioni. Inoltre, i giochi sono unici in quanto interattivi: per questo, pensiamo che sia giusto che anche i giochi abbiano un canone".