Svelata la classifica delle cinque pietanze più amate dei videogiochi

Sarà capitato tante volte di giocare al nostro videogame preferito e imbatterci nel momento in cui il nostro personaggio prepara o assapora qualche pietanza particolare. E saranno state altrettanto numerose le volte in cui abbiamo desiderato anche noi di poter assaggiare quei piatti, giusto per la curiosità di sapere che sapore avessero. Il noto sito britannico di prodotti elettronici Ebuyer torna alla carica con una delle sue classifiche, che questa volta si dedica a decidere quali siano le 5 pietanze più amate dei videogiochi .

L'arduo compito non è toccato questa volta solo ai giocatori, ma anche alle mani della chef e blogger britannica Ashley Morton, che ha ricreato per Ebuyer le cinque pietanze presenti nella classifica, ciascuna corredata da ricetta e modalità di preparazione.

IGN

Prima in classifica la Torta di Minecraft, simpatico dolce di compleanno dalla caratteristica forma squadrata presente nel gioco con tanto di candelina sopra. La Morton si è divertita a farne una versione mignon a base di pan di spagna e pasta di zucchero.

IGN

Al secondo posto si piazza il Monster Curry, oggetto curativo presente in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, capace di ripristinare la salute di Link. Il piatto, a base di bocconcini di pollo e riso, si presenta nel colore tipico dei mostri grazie al cavolo viola e segue la tipica ricetta indiana del pollo al curry.

IGN

Il terzo posto viene conquistato sempre da un cibo salato preso in prestito da The Sims 4, ossia la Taco Casserole, che consiste in una teglia di carne e tortillas dal sapore messicano servita in modo simile a una lasagna.

IGN

Quarto posto per il Kenny's Salmon presente in Final Fantasy XV, pietanza che può essere acquistata presso il Crow's Nest Fast Food all'interno del gioco e della quale esistono diverse ricette in rete. La Morton ne ha ricreato la versione più esotica, in cui il salmone viene gratinato al forno con una besciamella ai quattro formaggi aromatizzata al limone.

IGN

Ultimo posto della classifica, ma non per questo meno gustoso, è dedicato ai Mario Mushrooms, gli iconici funghi di Super Mario Bros. che diventano dei "power up" reali, trasformandosi in deliziosi cupcake alla vaniglia.

Un'altra classifica davvero interessante, che fa seguito alle due precedenti pubblicate dal sito britannico sulle proprietà immobiliari dei videogiochi e le canzoni sempre a tema videoludico più ascoltate in rete.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!