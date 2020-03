Super Mario Galaxy torna su Switch per i 35 anni dell'icona di Nintendo

Si avvicina un momento importante per Nintendo e per la sua icona più rappresentativa, Super Mario : l'ex-idraulico baffuto festeggerà quest'anno il suo 35esimo compleanno, e sembrerebbe che per celebrare al meglio questa occasione la casa di Kyoto abbia in serbo tutta una serie di iniziative destinate ai fan di uno dei personaggi più amati del mondo dei videogiochi .

Stando a fonti molto vicine al colosso nipponico, entro la fine dell'anno i possessori di Nintendo Switch potranno mettere le mani sulle riedizioni di alcuni dei più grandi classici di Mario, dall'amato Super Mario 64 al più recente Super Mario Galaxy, senza dimenticare Super Mario Sunshine: questi capitoli del franchise saranno riproposti da Nintendo in versione rimasterizzata, per sfruttare la bellezza dell'alta definizione e restituire scenari e personaggi ancora più accattivanti.

Ma non è tutto: l'azienda giapponese sta lavorando anche a un nuovo episodio di Paper Mario che arriverà a ridosso della pubblicazione di Super Mario 3D World Deluxe, sulla falsariga di quanto fatto per il debutto di Mario Kart 8 su Switch. Al momento in cui scriviamo non sappiamo effettivamente come sarà gestita la distribuzione di questi videogiochi nel corso dell'anno, ma una cosa è certa: per i fan di Super Mario, si prospettano mesi ricchissimi di avventure!

