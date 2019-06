Super Mario diventa un dottore nel suo il nuovo gioco per smartphone

Il gioco prevede sia la modalità Avventura che quella Duello, dove gli utenti potranno sfidarsi uno contro uno. Ogni livello ha un numero di capsule limitate, per cui conviene scegliere bene le proprie mosse. I personaggi, invece, sono dotati di abilità speciali per combattere gli agguerriti agenti virali. Dopo l'uscita e a cadenza regolare sono previste nuove aggiunte come livelli e dottori inediti:



"Il mondo di Dr. Mario è in preda al panico a causa di una colorata invasione di virus! Dr. Mario e i suoi amici indossano prontamente il camice e si armano di capsule! Ora sono pronti a debellare quei virus pestiferi. Ti attendono centinaia di livelli in un sacco di mondi diversi. Inoltre, a intervalli regolari verranno aggiunti ancora nuovi mondi", si legge nella descrizione ufficiale del gioco, il cui annuncio è stato accompagnato dal video presente in questo articolo. Buona visione!