Street Fighter V: il kickboxer Luke è l'ultimo personaggio del videogioco di Capcom

Il programma digitale Street Fighter V Summer Update 2021 è stata l’occasione per svelare il nuovo personaggio di Street Fighter V : si tratta del kickboxer Luke , che arriverà a novembre di quest’anno e sarà preceduto il 16 agosto da altri due personaggi. Capcom ha confermato che Luke sarà l'ultimo lottatore a unirsi al cast del picchiaduro : il team giapponese potrebbe concentrarsi finalmente su un nuovo episodio per la storica saga.

Non sono stati condivisi molti dettagli su Luke, eccezion fatta per una finestra di lancio un po’ vaga, tuttavia il director del gioco Takayuki Nakayama ha dichiarato che il personaggio avrà un brillante futuro davanti a sé per quanto riguarda il futuro della serie: cosa voglia dire nello specifico, è ancora un mistero.

Prima di questo nuovo annuncio, gli ultimi personaggi entrati a far parte di Street Fighter V sono stati Dan Hibiki e la chiromante Rose, e in attesa del kickboxer previsto per fine novembre, ad agosto arriveranno l’eremita errante Oro (direttamente da Street Fighter III) e Akira Kazama.

Street Fighter V non ha avuto un inizio brillante, tutt’altro, rivelandosi una delusione in confronto con i picchi storici toccati dalla serie. Nel corso del tempo, però, il gioco è stato notevolmente migliorato in termini di contenuti, gameplay e stabilità online, riconquistando il proprio posto all’interno del leggendario franchise.

Ora che il suo percorso sta per giungere al termine, non sappiamo quali siano i piani futuri di Capcom per la serie; considerato l’abbandono da parte dell’ex dirigente Yoshinori Ono lo scorso anno, non sorprenderebbe se il nuovo team di sviluppo facesse intraprendere alla saga una direzione completamente nuova.

