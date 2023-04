Street Fighter tornerà al cinema: Legendary mette le mani sul videogame di Capcom

In attesa dell'imminente uscita di Super Mario Bros. Il Film nelle sale italiane e dopo l'ottimo successo dell'adattamento televisivo di The Last of Us, una nuova saga videoludica pare ormai pronta a (ri)tentare il grande salto.

Come confermato da The Hollywood Reporter, Capcom e Legendary Entertainment hanno stretto un accordo per la realizzazione di nuovi film basati su Street Fighter, con la casa di Dune e Godzilla vs. Kong che si occuperà di trasferire sul grande schermo l'idea alla base della saga creata dalla software house nipponica.

Non si tratta certo del primo esperimento cinematografico di Capcom in oltre 35 anni di storia per il brand di Street Fighter: già nel 1994, infatti, la saga si era distinta per lo storico e controverso film con protagonista Jean-Claude Van Damme (qui nei panni di Guile), accompagnato all'epoca dal compianto Raúl Juliá (M. Bison) e Kylie Minogue (Cammy). Quindici anni dopo, la serie è torna al cinema con Street Fighter - La Leggenda, con Kristin Kreuk (la Lana Lang di "Smallville") nei panni della guerriera cinese Chun-Li.

Si tratta di un'ottima occasione per Capcom, che tra poche settimane celebrerà il ritorno del franchise sul mercato con Street Fighter 6: atteso il 2 giugno su PC, PlayStation e Xbox, il nuovo capitolo della saga picchiaduro proporrà un cast di diciotto personaggi (tra new entry e vecchie conoscenze) che potrebbero essere alla base dei prossimi adattamenti creati da Legendary.