Star Wars Zero Company porta i videogiochi di strategia nella Guerra dei Cloni

Presentato ufficialmente alla cerimonia Star Wars Celebration di Tokyo, Star Wars Zero Company è un videogame tattico a turni che offre un'esperienza in solitaria in cui sarà possibile vestire i panni di un ex ufficiale della Repubblica, Hawks, al comando di una squadra di operativi chiamati ad affrontare una missione delicata sul finire delle cosiddetta "Guerre dei Cloni".