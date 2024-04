Star Wars Outlaws pronto a mostrarsi: Ubisoft fissa l'appuntamento

La nuova avventura creata dagli autori di The Division offrirà un nuovo assaggio della sua storia: potrebbe esserci spazio per la data di lancio definitiva

Lo studio franco-canadese ha confermato un evento estivo dedicato a tutte le novità in uscita quest'anno, ma non intende tenere sulle spine i giocatori fino a giugno per mostrare i videogame più importanti in sviluppo: tra questi c'è Star Wars Outlaws , che si mostrerà con un nuovo trailer nelle prossime ore.

La conferma è arrivata direttamente da Ubisoft Massive, che hanno annunciato la distribuzione di un nuovo trailer incentrato sulla storia ambientata nella "galassia lontana lontana" creata da George Lucas.

Gli autori del recente Avatar: Frontiers of Pandora e della saga di Tom Clancy's The Division sfrutteranno l'occasione per mostrare in anteprima il comparto narrativo, che vedrà la protagonista Kay Vess, una ribelle in cerca di redenzione, avventurarsi in una "galassia ricca di opportunità" in compagnia del fidato amico Nix. Il trailer della storia arriverà nel tardo pomeriggio del 9 aprile e permetterà allo studio svedese di offrire ai fan di Guerre Stellari un piccolo assaggio della storia, per poi concentrarsi esclusivamente sul gameplay durante l'evento Ubisoft Forward di giugno.

È lecito credere che, in quest'occasione, Ubisoft possa annunciare la data di lancio (o quantomeno il periodo di distribuzione sul mercato, attualmente fissato a un generico 2024) al fine di non perdere troppo tempo durante il grande evento estivo di giugno (che presumibilmente dedicherà più spazio a un altro titolo particolarmente atteso come Assassin's Creed: Codename Red) per concentrarsi sugli elementi principali della nuova avventura open-world di Ubisoft Massive.