Star Wars: gli Skywalker rivivono grazie al nuovo videogioco Lego

Con il nuovo video di gameplay, gli sviluppatori hanno mostrato il sesto videogioco di Star Wars a mattoncini LEGO, che debutterà su PC e console permettendoci di rivivere le gesta dei suoi protagonisti attraverso tutti e nove i film principali, senza dimenticare eventi, personaggi e contenuti tratti da The Mandalorian, Solo: A Star Wars Story e Rogue One: A Star Wars Story, inclusi nell'edizione più costosa (la Deluxe) che sarà in vendita ad aprile.

I nove episodi potranno essere giocati nell'ordine preferito in quello che viene definito come il capitolo più grande e ambizioso della serie, che includerà un combat system rivisitato con un mix di combo leggere e pesanti per la spada laser, ma anche meccaniche inedite come un sistema di copertura, mosse legate all'uso della Forza e tante altre piccole novità.

Ci sarà spazio per una serie di missioni secondarie che premieranno i più audaci con nuovi potenziamenti e personaggi secondari, per un totale che supera i trecento eroi e villain di Star Wars: un modo perfetto per rivivere i momenti più importanti di una tra le saghe più amate del mondo cinematografico, contando peraltro sul supporto completo alla modalità cooperativa per godersi le avventure di Luke e soci in compagnia di grandi e piccini.

