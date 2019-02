Spyro Reignited Trilogy, si intensificano le voci su una versione per Nintendo Switch

Dopo aver deliziato i fan di PlayStation 4 e Xbox One con un ritorno in grande stile, Spyro the Dragon si appresta a completare l'opera con il sempre più probabile debutto su Nintendo Switch e PC.



Stando al database della divisione tedesca della catena GameStop, la versione di Spyro Reignited Trilogy per la console ibrida di Nintendo sarà disponibile in estate, più precisamente il 16 agosto.