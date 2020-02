Sport, eventi e viaggi in realtà virtuale: la nuova frontiera dell'intrattenimento

La realtà virtuale sta diventando sempre più rilevante in tutto il mondo, specialmente grazie a visori come PlayStation VR , che permettono a chiunque di avvicinarsi al mondo della Virtual Reality con un headset a prezzo contenuto da utilizzare su PS4. Per accontentare un bacino d'utenza sempre più vasto, la divisione italiana di Sony ha annunciato VR Stories , un'app gratuita che consente di sperimentare contenuti d'intrattenimento come mai prima d'ora.

Sony Interactive Entertainment Italia e l'agenzia H48 hanno lavorato a stretto contatto per sviluppare una sezione di PlayStation Store dedicata a una vasta selezione di contenuti d'intrattenimento, tra i quali spiccano sport, eventi speciali, viaggi e suspense. Al lancio del servizio sono disponibili già cinque contenuti, con due ulteriori esperienze che arricchiranno il catalogo dal mese di marzo.

"Gli utenti PSVR stanno aumentando costantemente e i risultati ottenuti sinora hanno superato le nostre aspettative iniziali", ha dichiarato Marco Saletta, General Manager di SIE Italia. "Trattandosi di una tecnologia relativamente giovane, non ci sono regole predefinite sulle possibilità di creazione di contenuti e gli stessi sviluppatori stanno scoprendo, giorno dopo giorno, sempre nuove modalità di realizzazione delle esperienze in realtà virtuale. Per questo motivo abbiamo deciso di dare il nostro contributo fattivo e impegnarci nella creazione di contenuti locali incentrati sul patrimonio culturale e di intrattenimento del nostro Paese, così da permettere al pubblico italiano di godere di esperienze inedite su misura per loro".

Al debutto sul mercato, VR Stories propone due contenuti sportivi dedicati ai tifosi di Lazio e Inter: i primi potranno solcare il cielo sopra lo stadio Olimpico sulle ali della simbolica aquila Olympia, mentre i secondi potranno "incontrare" i loro beniamini e scambiare quattro chiacchiere virtuali nel Centro Sportivo Suning e nella cornice di San Siro. Per la categoria Eventi, invece, i fan di J-Ax potranno seguire uno degli artisti più popolari del Bel paese, sfruttando PlayStation VR per curiosare dietro le quinte della realizzazione della canzone Ostia Lido, e per ascoltare l’intervista presentata dall’artista in esclusiva per gli utenti PlayStation.

La categoria Viaggi include un tour esclusivo delle strade di Venezia, ma proseguirà a marzo per le vie della Città Eterna di Roma. Infine, la categoria Suspense ci porta alla scoperta di alcuni tra i luoghi inesplorati e spesso poco conosciuti della penisola, misteriosi e ricchi di fascino come l’antico borgo di Consonno, diventato oggi una città fantasma. Il viaggio all'insegna del brivido continuerà a marzo lungo le rive del Po, nei pressi dell’enorme veliero costruito da Alberto Manotti, noto come il "Re del Po".

