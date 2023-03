Usa: spende 22mila dollari per acquistare tutti i giochi per 3DS e Wii U

In vista della chiusura definitiva dei negozi digitali delle console di Nintendo, uno YouTuber ha investito una somma importante per acquistare più di 2mila giochi che saranno donati a una fondazione

Mancano poche ore, ormai, alla chiusura definitiva dei server del negozio digitale Nintendo eShop per due vecchie console della casa di Kyoto, Wii U e Nintendo 3DS : nel tentativo di preservare un importante pezzo di storia per l'industria dei videogiochi, uno YouTuber ha acquistato tutti i videogame e DLC disponibili sul negozio, spendendo più di 22mila dollari e accumulando più di 2mila giochi .

Quando Nintendo ha ufficializzato la volontà di cessare tutti i servizi digitali di Nintendo 3DS e Wii U per il 27 marzo 2023, incluso il negozio eShop, un utente americano ha deciso di "salvare" tutti i videogiochi delle due console e donarli a una fondazione specializzata nella preservazione del settore videoludico.

L'impresa, portata a termine dal content creator The Completionist, ha richiesto quasi un anno per essere completata: il motivo è da ricercarsi nell'impossibilità di utilizzare metodi di pagamento tradizionali dopo l'interruzione del servizio da parte di Nintendo, aspetto che ha spinto il giocatore ad acquistare centinaia di carte prepagate (unico metodo ancora supportato) in vari negozi del mondo per poter procedere all'acquisto di tutti i giochi necessari.

Così, lo YouTuber ha racimolato 464 carte prepagate eShop con le quali ha speso 22.791 dollari, necessari per acquistare gli 866 giochi digitali per Wii U (un quantitativo di titoli che ha richiesto tre dischi esterni e ben 1,2 terabyte di spazio) e i 1.547 giochi per Nintendo 3DS (riversati su quattro schede microSD, per un totale di 267 gigabyte di dati), che saranno donati al museo Video Game History Foundation per preservare un capitolo importante della storia dei videogiochi che, altrimenti, avrebbe cessato di esistere una volta interrotto il servizio.

Si è trattata di una vera e propria sfida per lo The Completionist, che ha dovuto aggirare i limiti di Nintendo eShop (come l'importo massimo accumulabile con le schede prepagate, fissato a soli 250 dollari) e, soprattutto, è stato costretto a viaggiare in lungo e largo per trovare un quantitativo sufficiente di schede prepagate per poter acquistare tutto quel che serviva allo scopo.

Questa e altre sfide, come l'impossibilità di spendere più di un certo quantitativo di denaro al giorno o di procedere al download di troppi giochi simultaneamente, hanno richiesto ben 328 giorni, ma lo YouTuber può ritenersi soddisfatto: grazie ai suoi sforzi, la storia di Nintendo Wii U e 3DS (inclusi i giochi Virtual Console, DSi Ware e persino le espansioni o DLC) continuerà a vivere per sempre.