Videogiochi: Lewis Hamilton diventa un personaggio di Fortnite

Una versione digitale del pilota di Formula 1 arriva nello sparatutto di Epic Games in compagnia del suo cane Roscoe

o di star del panorama musicale come Bruno Mars, Ariana Grande e Marshmello, è il turno di un'altra figura rappresentativa dello sport come Lewis Hamilton , pilota di Formula 1 della scuderia Mercedes che arriverà nelle prossime ore nello sparatutto di Epic Games .

L'universo di Fortnite continua a espandersi con nuove "icone": dopo il debutto di leggende sportive come LeBron James e Neymar Jr.

La stella britannica arriva nel videogame con uno speciale costume da supereroe che ricorda le sembianze di un felino, insieme a una "skin" alternativa (ma non per questo più sobria) che lo ritrae con una camicia e occhiali da sole.

Ad accompagnare Hamilton ci pensa il suo fedele amico a quattro zampe Roscoe, il bulldog "influencer" che può vantare più di 961mila follower su Instagram: il cane compare tanto come modello digitale quanto come "elemento di contorno" del glider della versione digitale di Lewis, che ha scelto una vistosa tavola da surf per muoversi nel mondo dello sparatutto battle royale di Epic Games.

La skin di Hamilton sarà acquistabile a pagamento all'interno del negozio di Fortnite e arriva in un momento particolarmente fortunato per il videogame, che grazie al suo "ritorno al passato" ha fatto registrare numeri da record superando alcuni degli eventi più caratteristici di una storia ricca di successi.