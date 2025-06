Doom: The Dark Ages sbarca a Roma: una mostra per lo sparatutto di Bethesda

A oltre un mese dal debutto sul mercato di Doom: The Dark Ages, lo sparatutto creato da id Software continua a far parlare di sé: Bethesda ha organizzato una mostra dedicata al nuovo capitolo di una delle saghe più amate dei videogiochi, che arriverà anche in Italia per omaggiare l'ultimo episodio e mostrare alcuni degli oggetti che hanno reso indimenticabile la nuova avventura del protagonista Doom Slayer.