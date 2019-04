Sony cambia la politica per i rimborsi su PlayStation Store, adesso valido anche per i pre-order

Differente il discorso in caso di richiesta di rimborso dopo il lancio sul mercato: i giocatori potranno richiedere la restituzione dell'importo speso entro 14 giorni, a patto che il gioco non sia stato scaricato, avviato o trasmesso in streaming tramite l'applicazione nativa del sistema operativo di PlayStation 4. In caso di avvio del gioco, il rimborso sarà accettato da Sony sono nel caso in cui dovessero presentarsi gravi problemi, come l'impossibilità di avviare il prodotto o dei bug in grado di compromettere il funzionamento di PS4, caratteristica introdotta dopo le recenti problematiche causate dai malfunzionamenti di Anthem.



I giocatori avranno anche la possibilità di effettuare il recesso di servizi come PlayStation Now entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto, con un rimborso decurtato proporzionalmente in base ai giorni d'utilizzo del servizio acquistato.