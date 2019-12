Sonic: scene inedite del film svelano una versione baby del porcospino

Il 2019 sta per chiudersi all'insegna dei piccoli. Le versioni in miniatura dei personaggi più amati di film e videogiochi famosi, stanno prendendo piede, sciogliendo il cuore di migliaia di fan in giro per il mondo. Dopo la tenerissima entrata in scena di Baby Yoda nella serie Disney a tema Star Wars "The Mandalorian" e di Baby Groot da "I guardiani della Galassia", ora è il turno di Sonic, la cui forma miniaturizzata ha fatto la comparsa in rete in un trailer tratto dal film in uscita il 13 febbraio 2020.