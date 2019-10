Sonic il film, il riccio più veloce dei videogiochi compare in rete con un nuovo aspetto

All'uscita del trailer di lancio della sua trasposizione cinematografica, Sonic aveva lasciato giocatori e fan davvero basiti: il suo aspetto infatti era apparso come completamente diverso dal personaggio che tutti avevano imparato ad amare nei videogiochi, con fattezze antropomorfe davvero inquietanti, tanto da convincere il regista Jeff Fowler e Sega a ridisegnarne da zero i tratti caratteristici, ritardando l'uscita del film .

Tutto è rimasto a tacere fino a quando sono trapelate su Twitter alcune immagini che si pensa provengano proprio dal film d'animazione, dove il simpatico riccio blu è finalmente immortalato con i classici guanti bianchi, occhi grandi e aspetto molto più fedele al suo alter ego videoludico.

La notizia ha incontrato i consensi della community e dei fan, che hanno dato il via a una cascata di commenti entusiasti, tra cui anche la speranza che le immagini non siano dei falsi e che Sonic appaia davvero nelle sue sembianze originali su grande schermo. Per scoprire se questo sarà realmente il suo aspetto ufficiale, non ci resta quindi che attendere l'uscita nelle sale cinematografiche fissata per il 14 febbraio 2020.

