Simon the Sorcerer torna con un nuovo videogioco sviluppato da un team italiano

È arrivato a sorpresa l'annuncio di un nuovo episodio di Simon the Sorcerer , saga creata da Adventure Soft e lanciata su Amiga e MS-DOS nel 1993: intitolato Origins , il nuovo capitolo sarà un prequel dell'episodio originale che manterrà l'impostazione da classica avventura punta e clicca , scelta ben precisa del team di sviluppo italiano Smalllthing Studios per mantenere una certa fedeltà all'esperienza originale.

Ispirandosi a mostri sacri del calibro di Monkey Island per quanto riguarda l'impostazione "punta e clicca" della sua avventura, la saga di Simon the Sorcerer si è basata su un motore chiamato "Agos" e molto simile al più celebre "Scumm Engine" su cui sono state realizzate le maggiori avventure prodotte da LucasArts.

Il nuovo capitolo, attualmente in sviluppo su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Switch, è in lavorazione presso gli studi Smallthing Studios sotto l'egida del publisher

Leonardo Interactive

Mike Woodroffe

Simon Woodroffe

Alan Bridgman

, dopo l'ottenimento della licenza del franchise creato da

Origins sarà ambientato qualche settimana prima degli eventi del primo episodio e potrà contare sui personaggi principali della saga: dal protagonista

Simon

Chippy

al suo cane: il team promette di creare un'avventura fedele alla tradizione ma caratterizzata da un'impostazione più moderna in termini di comparto grafico e meccaniche di gioco.

"È da tempo che desideriamo far rivivere uno dei personaggi più amati ed emblematici dell'industria videoludica", ha dichiarato

Leonardo Caltagirone

Il nostro obiettivo è quello di creare un nuovo mondo che prenda vita con una splendida grafica moderna e nuove meccaniche di gioco

, fondatore di Leonardo Interactive. "per raccontare la storia mai narrata delle origini di Simon".

Non si tratta del solo ritorno illustre per i fan delle avventure grafiche, che qualche settimana fa sono stati sorpresi dall'annuncio di un nuovo episodio di

Monkey Island

Terrible Toybox

Ron Gilbert

in sviluppo presso, il nuovo studio del creatore originale della serie

Il gioco, realizzato in collaborazione con

Devolver Digital

Guybrush Threepwood