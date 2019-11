Serbia, giocatore di Football Manager porta alla vittoria una vera squadra di calcio

In barba a chi sostiene che i videogiochi distraggano dalle cose importanti della vita, il giovane Andrej Pavlovic è riuscito invece a costruirsi una carriera radiosa, diventando analista e osservatore della squadra di calcio della sua città grazie alle sue prodezze su Football Manager .

La squadra in questione è il Bežanija, squadra di Belgrado, militante nella seconda divisione del campionato serbo di calcio. Il team era da tempo in crisi finanziaria e dopo diverse retrocessioni in categorie inferiori, aveva deciso di trovare un modo di risollevarsi.

Con ottimo tempismo, Pavlovic è corso in aiuto della squadra, proponendosi con un curriculum che vantava ben 11 titoli del campionato serbo, 16 coppe nazionali e un posto nelle semifinali di Champions League... nel gioco di calcio di Sports Interactive.

La dirigenza del Bežanija è rimasta impressionata a tal punto dalla bravura del ventiduenne che ha colto in pieno la sfida affidandogli il ruolo di scouting della squadra, ruolo in cui Pavlovic ha mostrato tutte le sue qualità, regalando al team la tredicesima posizione in classifica con la bellezza di 5 vittorie e un pareggio.

