Sega Mega Drive Mini 2 arriverà anche in Europa, svelato l'elenco completo dei giochi

Disponibile a poco più di 100 euro sul mercato italiano, la nuova "retroconsole" includerà infatti cinquantasette classici prodotti per Mega Drive e Mega CD, oltre a sette giochi bonus mai lanciati prima o riproposti in una nuova veste grazie ai porting realizzati dalla software house nipponica.

Mega Drive Mini 2 includerà chiaramente un controller modellato sull'originale control pad a sei pulsanti

scoprire più di quaranta giochi per Mega Drive e una manciata di classici per Mega CD

e si collegherà tramite cavo alla mini console, che potrà essere alimentata via micro-USB e collegata al televisore grazie al cavo HDMI in dotazione. Una volta avviata, i giocatori avranno la possibilità di, inclusi Ecco the Dolphin, Sonic CD e Final Fight CD.

La novità più interessante riguarda certamente la presenza di

Devi & Pii

Spatter

Fantasy Zone

Space Harrier, Space Harrier II

Star Mobile

Super Locomotive

VS Puyo Puyo Sun

, due videogame mai pubblicati prima che, al fianco di nuove conversioni di, comporranno la sezione "Bonus" presente nel catalogo virtuale di Mega Drive Mini.

IGN

Per quanto riguarda l'elenco integrale di giochi, Sega ha confermato che i seguenti classici faranno la loro comparsa nella versione europea di Mega Drive Mini 2:

- After Burner 2 (Mega Drive)

- Alien Soldier (Mega Drive)

- Atomic Runner (Mega Drive)

- Bonanza Bros. (Mega Drive)

- ClayFighter (Mega Drive)

- Crusader of Centy (Mega Drive)

- Desert Strike: Return to the Gulf (Mega Drive)

- Earthworm Jim 2 (Mega Drive)

- Elemental Master (Mega Drive)

- Fatal Fury 2 (Mega Drive)

- Gain Ground (Mega Drive)

- Golden Axe 2 (Mega Drive)

- Granada (Mega Drive)

- Hellfire (Mega Drive)

- Herzog Zwei (Mega Drive)

- Midnight Resistance (Mega Drive)

- OutRun (Mega Drive)

- OutRunners (Mega Drive)

- Phantasy Star 2 (Mega Drive)

- Populous (Mega Drive)

- Rainbow Islands Extra (Mega Drive)

- Ranger X (Mega Drive)

- Ristar (Mega Drive)

- Rolling Thunder 2 (Mega Drive)

- Shadow Dancer: The Secret of Shinobi (Mega Drive)

- Shining Force 2 (Mega Drive)

- Shining in the Darkness (Mega Drive)

- Soleil (Mega Drive)

- Sonic 3D Blast (Mega Drive)

- Splatterhouse 2 (Mega Drive)

- Streets of Rage 3 (Mega Drive)

- Super Hang On (Mega Drive)

- Super Street Fighter 2 The New Challengers (Mega Drive)

- The Ooze (Mega Drive)

- The Revenge of Shinobi (Mega Drive)

- ToeJam & Earl in Panic on Funkotron (Mega Drive)

- Truxton (Mega Drive)

- VectorMan 2 (Mega Drive)

- Viewpoint (Mega Drive)

- Virtua Racing (Mega Drive)

- Warsong (Mega Drive)

- Ecco the Dolphin (Mega CD)

- Ecco: The Tides of Time (Mega CD)

- Final Fight CD (Mega CD)

- Night Striker (Mega CD)

- Night Trap (Mega CD)

- Robo Aleste (Mega CD)

- Sewer Shark (Mega CD)

- Shining Force CD (Mega CD)

- Silpheed (Mega CD)

- Sonic CD (Mega CD)

- The Ninja Warriors (Mega CD)

- Yumemi Mystery Mansion (Mega CD)

Le scorte riservate al mercato europeo saranno limitate

un decimo delle unità in vendita negli Stati Uniti

a causa della crisi dei semiconduttori che ha colpito il mercato tecnologico: Sega prevede di poter mettere a disposizione, sebbene non ci siano indicazioni concrete sul numero di mini console che saranno effettivamente disponibili per il nostro paese.