Ritorna Angry Birds, il nuovo episodio è in realtà aumentata

Si chiama Angry Birds AR: Isle of Pigs ed è il nuovo episodio dell'apprezzata saga di videogiochi mobile che sfrutterà la realtà aumentata per rendere la sfida ancora più viva. Grazie alle fotocamere dei vostri smartphone e tablet , infatti, il gioco vi permetterà di utilizzare le famose fionde per colpire i maialini presenti nell'ambiente in cui vi trovate.

Potrete quindi camminare attorno ai 40 livelli disponibili al lancio per studiarli al meglio e identificare eventuali punti deboli. Il divertimento tipico della serie, insomma, prenderà vita intorno a voi.



"Siamo entusiasti di portare in vita il gameplay basato sulla fisica di Angry Birds attraverso la realtà aumentata. È il momento perfetto per portare i nostri amici dell'aria nella realtà aumentata per la prima volta, dato che quest'anno il primo Angry Birds compie dieci anni", ha affermato Kati Levoranta, CEO di Rovio, mostrando per la prima volta al mondo il funzionamento della sua nuova creatura.



Compatibile sia con iPhone che iPad, Angry Birds AR: Isle of Pigs sarà disponibile sull'App Store in primavera. Vi lasciamo scoprire come funziona con il suo primo trailer, buona visione!