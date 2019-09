Resident Evil: Capcom lancia il primo trailer di Project Resistance

Buone nuove in casa Capcom : la software house ha finalmente svelato il primo trailer di Project Resistance , nuovo progetto tratto dalla saga horror di successo Resident Evil . Il video mostra, infatti, una squadra d’assalto in ricognizione all’interno di un misterioso centro di ricerca, alle prese con un’orda di zombi capeggiata dal temutissimo Tyrant , il mostruoso boss ormai familiare ai fan del franchise.

Ulteriori dettagli sono poi stati svelati da Capcom su Twitter, con gli addetti ai lavori che promettono un'esperienza cooperativa in perfetto stile Resident Evil, che attingerà larga parte del suo gameplay proprio dall’universo che ha reso la serie tanto amata (le voci parlavano infatti di una sua connessione al precedente spin-off Resident Evil: Outbreak).



Per saperne di più, non ci resta che attendere il primo video di gioco del nuovo progetto che, proprio in queste ore, verrà mostrato al pubblico durante il Tokyo Game Show 2019 che si terrà dal 12 al 15 settembre.