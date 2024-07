Il nuovo Resident Evil si farà: Capcom annuncia il ritorno della saga horror

L'ufficialità è arrivata in un piccolo segmento dell'evento Capcom Next Summer 2024 dove, tra un assaggio del ritorno di Dead Rising e la presentazione di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, lo studio nipponico ha proposto una riflessione da parte dell'attuale responsabile della saga horror, che ha parlato di come fosse difficile proporre un'idea all'altezza dopo aver sostanzialmente "reinventato" la serie con Resident Evil 7: Biohazard. "Era davvero difficile capire cosa fare dopo Resident Evil 7", afferma Koshi Nakanishi. "Ma ho trovato l'idea giusta, e credo che sia davvero qualcosa di sostanziale. Non posso ancora condividere dettagli in merito, ma spero possiate guardare con entusiasmo al giorno in cui potremo farlo".