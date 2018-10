Red Dead Redemption 2, svelata la companion app ufficiale

La companion app, disponibile gratuitamente da venerdì 26 ottobre su Android e iOS , si collegherà direttamente alla vostra PlayStation 4 o Xbox One per tenervi aggiornati in tempo reale sui progressi, mostrando la mappa e gli obiettivi scoperti nel gioco direttamente sullo schermo del vostro tablet o smartphone. Man mano che avanzerete nell'avventura, il diario del protagonista Arthur Morgan si aggiornerà con appunti sul suo viaggio e statistiche dettagliate estrapolate direttamente dai server del servizio Rockstar Games Social Club .

Direttamente dall'app, inoltre, avrete accesso al manuale di gioco in digitale e alla guida strategica completa del titolo western dagli autori di GTA. Grazie a questa applicazione, Rockstar Games incoraggia i giocatori a disattivare l'interfaccia di gioco per favorire così il coinvolgimento totale da parte del giocatore: non a caso, infatti, il team di sviluppo ha pensato di creare una serie di dialoghi completamente differenti con i personaggi non giocanti, disponibili per l'appunto solo una volta che avrete disattivato l'HUD, che vi guideranno con gesti, descrizioni e indizi al raggiungimento dell'obiettivo successivo.



Red Dead Redemption 2 sarà disponibile dal 26 ottobre in esclusiva su PS4 e Xbox One, con una versione PC apparentemente prevista per il prossimo anno.