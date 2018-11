Ralph Spaccatutto si unisce alla battle royale di Fortnite

Epic sta preparando a un nuovo crossover per il suo gioco campione d'incassi.



Dopo l'apparizione di Thanos da Avengers: Infinity War dello scorso maggio, infatti, in Fortnite è spuntato uno schermo con Ralph Spaccatutto, segno che molto presto il personaggio Disney si aggiungerà alla battaglia reale.



Nelle prossime ore, quindi, l'easter egg darà vita a un evento a tema per celebrare l'uscita di Ralph Spacca Internet nelle sale cinematografiche americane.



I giocatori di Fortnite dovranno vedersela con il gigante buono della casa di Topolino? Continuate a seguirci per saperne di più!