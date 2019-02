Rainbow Six Siege, Operazione Burnt Horizon introdurrà nuovi operatori australiani

Cominciano ad arrivare le prime informazioni ufficiali sul futuro di Rainbow Six Siege , lo sparatutto tattico basato sui romanzi di Tom Clancy che nelle prossime settimane si arricchirà di un nuovo DLC, il quale darà ufficialmente il via all' Anno 4 dello shooter di Ubisoft. Il team di sviluppo ha ufficialmente annunciato il titolo del nuovo contenuto aggiuntivo, che sarà intitolato Operazione Burnt Horizon . Ecco la copertina ufficiale.

Come avrete intuito dagli indizi di Ubisoft dei giorni scorsi, il DLC includerà due nuovi operatori australiani appartententi al gruppo delle forze speciali SASR: si tratta di un nuovo Assalitore e un nuovo Difensore, i cui nomi però non sono stati ancora confermati ufficialmente. Stando ai dettagli diffusi dagli sviluppatori, l'Assalitore potrà contare su un dispositivo che costringerà i Difensori a resistere senza contrattaccare, mentre il nuovo Difensore disporrà di un'abilità che danneggerà gli Assalitori, senza tuttavia specificare come.



Le descrizioni volutamente criptiche di Ubisoft fanno presagire a meccaniche di gioco interessanti, che i fan di Rainbow Six Siege potranno sperimentare anche all'interno di un nuovo scenario ambientato in una stazione di servizio nel bel mezzo del deserto rosso australiano.



Maggiori dettagli arriveranno in occasione della fase finale dell'evento Rainbox Six Invitational, durante il quale Ubisoft presenterà in video i nuovi personaggi e annuncerà ufficialmente la data di lancio del nuovo DLC Operazione Burnt Horizon.