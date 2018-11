PS4 compie cinque anni, Sony ne riassume i successi

Sony ha festeggiato il quinto compleanno di PlayStation 4 svelandone i record con una simpatica infografica.



Numeri incredibili dal 2013 a oggi: sono più di 86 milioni le console vendute in tutto il mondo, mentre si sfiora la soglia dei 778 milioni di videogiochi venduti. Interessante, in questo senso, scoprire i titoli più acquistati di sempre su PS4: Call of Duty: Black Ops III, Call of Duty: WWII, FIFA 17, FIFA 18 e Grand Theft Auto V.



E quali sono, invece, i Dualshock 4 più apprezzati? Vince la colorazione grigio scuro metallizzato, ma nella top 5 dei controller più venduti ci sono anche quelli blu, rosso, bianco e camo.



Stiamo già pensando a PS5, ma oggi è proprio il caso di esclamare: auguri PlayStation 4!