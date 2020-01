Project Mara: Ninja Theory svela il nuovo gioco sul terrore mentale

Il co-fondatore del team Tameem Antoniades ha infatti rivelato, all'interno di un video che espone tutti i progetti su cui Ninja Theory è attualmente all'opera, che si tratterà di "una rappresentazione reale e fondata del vero terrore mentale, fortemente basato su ricerche, interviste e resoconti di prima mano atti a ricreare gli orrori della mente nel modo più accurato e credibile possibile".

Antoniades ha affermato che il gioco avrà "un unico personaggio e un solo luogo", definendolo "un progetto sperimentale e una vetrina di quello che potrebbe diventare un nuovo mezzo di narrazione immersiva". Il teaser, infatti, mostra la probabile protagonista in uno spazio buio, affannata ai limiti dell'angosciante e chiaramente in pericolo, i cui lineamenti vengono rapidamente messi in luce mentre una figura dall'aspetto terrificante appare alle sue spalle nell'oscurità.

Già in Hellblade, una visione molto personale della psicosi era stata ampiamente esplorata. Con Project Mara sembra che il team voglia spingersi oltre, sondando un nuovo e intricato aspetto dell'animo umano, in quello che sembra delinearsi come un survival horror dove il terrore diventerà dunque il protagonista principale.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!