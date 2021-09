IGN

Project Eve è un nuovo videogioco d’azione sviluppato dai ragazzi di Shift Up. Il gioco non è nuovo di per sé, dal momento che era stato già svelato in precedenza dal team coreano, ma la sua apparizione durante l'evento PlayStation Showcase è stata un’occasione senza precedenti. Al punto che l'amministratore delegato dell'azienda, Hyung-Tae Kim, ha deciso di regalare duecentosessanta PS5 agli sviluppatori, una per ciascuno.