Primo sguardo al remake di MediEvil, confermato il lancio ufficiale

Sony ha finalmente presentato al grande pubblico il primo trailer ufficiale per MediEvil, remake in alta definizione dell'omonimo gioco d'azione lanciato vent'anni fa sulla prima console PlayStation.



Il titolo, attualmente in lavorazione presso gli studi Other Ocean Interactive, è stato ricostruito da zero per il ritorno su PS4 ricreando scenari, modelli dei personaggi e ogni singolo elemento del gioco originale con gli standard moderni. Il risultato, come potete vedere dal trailer in basso, è davvero stupefacente!