Pokémon GO: in arrivo per gli utenti un evento a tema Halloween davvero adorabile

Quest'anno, per i giocatori di Pokémon GO il periodo di Halloween si prospetta davvero carico di sorprese. Niantic ha infatti confermato il lancio dell'evento a tema in programma il prossimo 17 ottobre che durerà fino all' 1 novembre. La software house ha già anticipato su Twitter che l'edizione 2019 sarà ricca di contenuti speciali dedicati agli irriducibili fan del franchise.

Primo fra tutti, l'arrivo dei Pokémon Spettro in cui i giocatori potranno imbattersi durante gli scontri con il Team Rocket sui PokéStop appositamente contrassegnati. In secondo luogo, l'evento di Halloween aumenterà la frequenza di comparsa dei Pokémon Spettro e Oscurità, come Gastly e Murkrow. Anche Yamask farà il suo debutto e sarà disponibile una versione brillante.

Diversi Pokémon oltre a Pikachu indosseranno divertenti elementi estetici a tema Halloween, tra cui Bulbasaur con il costume Shedninja, Charmander in costume Cubone e un costume Yamask disponibile per Squirtle.

Sarà presente inoltre un Raid speciale, il cui boss da battere sarà il super raro Pokémon Darkrai, di cui si vociferava già dall'evento di Halloween dello scorso anno. Infine, i giocatori di Pokémon GO potranno cimentarsi in nuove attività di ricerca sul campo a tempo limitato, tra cui una versione 2019 della missione speciale "A Spooky Message", che consentirà ai giocatori di catturare il Pokémon Proibito ed eccezionalmente raro Spiritomb, oltre a numerosi bonus e ricompense aggiuntive per la cattura, cova e trasferimento delle simpatiche creature fantastiche fino al termine dell'evento.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!