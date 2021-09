Pokémon x Oreo: annunciata l’edizione limitata dei famosi biscotti

Questa nuova collaborazione a tempo limitato permetterà di trovare nei negozi (non è chiaro se solo statunitensi), ma anche sul sito ufficiale di Oreo, i biscotti che mostreranno i rilievi di alcuni dei Pokémon più amati e famosi: da Pikachu a Bulbasaur, fino a Charmander e Squirtle, assieme a tanti altri, sono un vero proprio tuffo nel passato, nonché una nuova forma di collezionismo.

Proprio come nell’universo narrativo dei Pokémon, infatti, alcuni biscotti saranno più rari da trovare di altri, ad esempio Mew, aprendo così la caccia a tutti i biscotti disponibili. Poiché si tratta di una collaborazione limitata, si potranno acquistare solo fino a esaurimento scorte.

❗️ATTN: TRAINERS❗️16 @Pokemon X OREO Cookies are here... but some are harder to discover than others. Can you discover all 16? pic.twitter.com/c1NdowidHR