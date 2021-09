Designyouravatar, l’iniziativa alla Design Week che regala ai visitatori il proprio avatar in 3D

Dal design degli oggetti al design del corpo umano: è questa la novità che la settimana milanese del design 2021 offre a tutti i suoi partecipanti. L’appuntamento per chi desidera vivere, a titolo gratuito , l’innovativa esperienza di scansione del corpo e di creazione del proprio avatar 3D è fino al 19 settembre nello showroom IGOODI , in via Gaetano Negri 4, in pieno centro a Milano.

Anche visitando lo showroom di Torino all’interno del Green Pea Building sarà possibile approfittare della stessa offerta. La prima “Avatar Factory” italiana celebra così la ripartenza: aprendo a tutti la possibilità di abitare efficacemente i nuovi mondi digitali con il proprio “Smart Body”.

Una copia in 3D di sé stessi, uguale in ogni dettaglio alla figura reale, e integrata da un ricco dataset di misure antropometriche del corpo con tabella taglie corrispondente, indici di massa corporea, analisi del body-shape e consigli di stile personalizzati per valorizzare al meglio la propria fisicità. L’avatar diventa così un nuovo strumento tecnologico al servizio della persona che, valorizzandone l’unicità irripetibile, è in grado di sostituirne compiutamente la presenza fisica in una ampia gamma di contesti digitali.

Nella moda, per esempio, perché le misure fisiche e la tabella taglie integrate nello “Smart Body” abilitano la possibilità di acquistare, anche online, capi di abbigliamento con la certezza della taglia esatta, riducendo in questo modo il problema dei resi. Nello sport e nel benessere, permettendo a chiunque desideri prendersi cura del proprio corpo di rivolgersi a personal trainer ed esperti di nutrizione per programmare percorsi di miglioramento dello stato fisico o alimentare, interamente in modalità di telepresenza. Attraverso scansioni successive del corpo, sarà possibile visualizzare e misurare i risultati dei programmi svolti. Ancora, nell’ambito social e divertimento, dando la possibilità di creare contenuti 3D col proprio avatar, anche in realtà aumentata, per condividerli sui canali social.

La piattaforma tecnologica che consente questo risultato è un vero e proprio ecosistema digitale che comprende appunto The Gate, un’innovativa cabina di scansione automatizzata e caratterizzata da una tecnologia tra le più avanzate del settore, in grado di eseguire la scansione completa a 360° della persona in pochi secondi e con la massima precisione.

L’utente IGOODI dispone di un’applicazione mobile per la completa gestione dell’avatar e l’accesso al proprio “Smart Body”. L’innovativo modello IGOODI, inoltre, prevede l’imminente lancio di un mercato digitale per i possessori di avatar e aperto a brand e figure professionali interessati a questo nuovo modello di offerta.

