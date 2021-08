Fortnite omaggia Martin Luther King Jr., protagonista di un progetto educativo all'interno del videogioco

IGN

Fortnite, il popolare videogioco multiplayer online di Epic Games, è noto per organizzare a volte iniziative molto particolari (si pensi al concerto di Ariana Grande, tenuto recentemente): nessuna, però, lo è come Viaggio attraverso il tempo, un progetto in collaborazione con Time Studio che punta a omaggiare la storia e, nello specifico, Martin Luther King Jr.