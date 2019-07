Pokémon Masters: la nuova avventura Nintendo arriva a fine agosto

Pokémon Masters, la nuova avventura dei mostriciattoli Nintendo per iOS e Android è dietro l'angolo.



A partire da oggi, giovedì 25 luglio, prenderà il via la fase di soft launch riservata agli utenti Android di Singapore, ma la versione comoleta italiane sta per arrivare: il gioco sarà disponibile su entrambe le piattaforme a partire dal 29 agosto.



Basato su una struttura di gioco free-to-play con acquisti in-game, Masters permette di sfidarsi in degli scontri 3 contro 3 fortemente influenzati dalla collaborazione e l'intesa tra i Pokémon:



"Inizia una nuova avventura nel mondo dei Pokémon! Esplora la nuovissima isola di Pasio! Lì si svolge il World Pokémon Masters, un torneo in cui si lotta tre contro tre. Punta a vincerlo lottando con famosi Allenatori e crea la tua squadra dei sogni! Forma una squadra di tre Allenatori e tre Pokémon, sfrutta le debolezze degli avversari e infliggi danni devastanti! Gioca in modalità multigiocatore con amici di tutto il mondo! Le Lotte Multisquadra permettono a tre giocatori di fare squadra assieme e di affrontare sfide emozionanti! Collaborate e trionferete!", si legge nella descrizione ufficiale del gioco.



In attesa del lancio, vi lasciamo facendovi sapere che è già possibile registrarsi per il download sia sull'Apple Store che su Google Play.