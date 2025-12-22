PlayStation in auto: Sony e Honda portano i videogiochi a bordo dei modelli Afeela

Stando alle prime immagini, l'idea è pensata soprattutto per i passeggeri: un utente seduto nei sedili posteriori impugna un controller DualSense e gioca su uno schermo di dimensioni contenute. Sony e Honda suggeriscono che il sistema possa essere utile anche durante le soste, per esempio quando si è fermi nell'auto parcheggiata, o per intrattenere chi viaggia durante lunghe percorrenze. Izumi Kawanishi, presidente e direttore operativo di Sony Honda Mobility, ha spiegato che l'obiettivo è trasformare "lo spazio di viaggio" in un ambiente molto più coinvolgente, elevando l'esperienza complessiva a bordo sul piano dell'intrattenimento.