PlayStation in auto: Sony e Honda portano i videogiochi a bordo dei modelli Afeela

Afeela, l'auto elettrica di Sony e Honda, permetterà di giocare ai videogiochi ovunque: a bordo arrivano i titoli PlayStation, ma a una condizione
© Ufficio stampa
Giocare ai videogiochi per PlayStation mentre si è in viaggio potrebbe diventare una possibilità concreta, almeno per chi acquisterà un'auto elettrica Afeela. Sony e Honda, le due produttrici del veicolo, hanno annunciato che la futura Afeela 1 integrerà il supporto alla funzione Remote Play, che consente di avviare e gestire i videogiochi in streaming da una console domestica PS4 o PlayStation 5.
Il progetto nasce all'interno di Sony Honda Mobility, la joint venture creata dalle due aziende giapponesi per sviluppare auto elettriche. In questo contesto è stato presentata anche la tecnologia Afeela In-Vehicle Infotainment, il sistema multimediale di bordo che includerà l'integrazione con l'ecosistema PlayStation.
La novità, però, ha un requisito fondamentale. Non si tratta di cloud gaming "puro", come succede in altri contesti, perché per utilizzare Remote Play servirà una console delle famiglie PlayStation 4 (PS4 o PS5) o PlayStation 5 (PS5 o PS5 Pro) accesa a casa, da cui verrà trasmesso il flusso di gioco al veicolo attraverso la rete internet. Sony consiglia una connessione stabile di almeno 15 Mbps in entrata per ottenere un'esperienza fluida, riducendo ritardi e interruzioni.
Stando alle prime immagini, l'idea è pensata soprattutto per i passeggeri: un utente seduto nei sedili posteriori impugna un controller DualSense e gioca su uno schermo di dimensioni contenute. Sony e Honda suggeriscono che il sistema possa essere utile anche durante le soste, per esempio quando si è fermi nell'auto parcheggiata, o per intrattenere chi viaggia durante lunghe percorrenze. Izumi Kawanishi, presidente e direttore operativo di Sony Honda Mobility, ha spiegato che l'obiettivo è trasformare "lo spazio di viaggio" in un ambiente molto più coinvolgente, elevando l'esperienza complessiva a bordo sul piano dell'intrattenimento.
Il debutto di Afeela 1, la prima auto del nuovo marchio, è previsto inizialmente in California nel corso del 2026. I veicoli dovrebbero offrire un display integrato e un impianto audio di fascia alta, pensati anche per la fruizione di contenuti multimediali e, in questo caso, per i videogiochi. Resta da capire quanto questa soluzione risulterà pratica nella vita quotidiana: per giocare, infatti, sarà necessario portare con sé un controller e, soprattutto, lasciare la console domestica accesa.
L'idea di usare i videogiochi in auto non è esattamente una novità. Negli ultimi anni, infatti, anche altri costruttori hanno sperimentato forme di intrattenimento videoludico a bordo: BMW aveva inizialmente svelato l'introduzione di alcuni videogiochi di stampo "casual" da utilizzare tramite smartphone, mentre Tesla aveva sperimentato l'integrazione con Steam, il negozio di videogiochi più importante del mondo PC, rimossa tuttavia dopo poco più di un anno dall'esordio.