PlayStation sarà al Tokyo Game Show 2024, arriva la conferma di Sony

Con Astro Bot che sarà già disponibile al momento di aprire dell'inaugurazione del Tokyo Game Show, resta infatti da capire quali saranno i giochi che Sony mostrerà durante l'evento di settore più importante per il mercato asiatico: è lecito credere che PlayStation possa sfruttare l'occasione per mettere in mostra alcune delle ultime novità, come Rise of the Ronin (lanciato a marzo su PS5) e Stellar Blade (arrivato ad aprile), oltre ad alcune produzioni che arriveranno nelle prossime settimane: Concord, lo sparatutto con un variegato cast di eroi che uscirà ad agosto, e la succitata avventura con protagonista il robottino Astro, prevista per i primi di settembre.