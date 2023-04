PlayStation ritorna alle console portatili: prime indiscrezioni su Q Lite

Le ultime indiscrezioni parlano infatti di un possibile hardware studiato per favorire il gioco in streaming, ma al contrario di quanto si potrebbe immaginare, questo nuovo dispositivo non sarebbe basato sull'ormai consueto "cloud gaming".

Come indicato dal reporter Tom Henderson, Sony avrebbe in programma almeno tre nuovi hardware legati a PlayStation 5 da proporre entro la fine del 2024: il primo è il già vociferato modello con lettore Blu-ray removibile, che dovrebbe vedere la luce già quest'anno; il secondo, invece, consiste in una potenziale PS5 Pro prevista per la fine del 2024, una revisione più potente della console che permetterebbe di giocare ai videogiochi per PS5 sfruttando livelli di qualità e prestazioni ancora superiori (una mossa che replicherebbe, di fatto, la strategia dell'azienda nella generazione di PS4).

Il terzo hardware menzionato da Henderson sarebbe appunto la nuova console portatile, nome in codice PlayStation Q Lite: si tratta di una piattaforma dotata di display LDC da 8 pollici simile, nell'aspetto, al controller DualSense, con il quale condividerebbe molte delle funzionalità uniche come feedback aptico e grilletti adattivi. Questa console sarebbe studiata per offrire il gioco in streaming da PlayStation 4 e PS5 in risoluzione 1080p e con un frame-rate a 60 fps sfruttando il sistema Remote Play.

PlayStation Q Lite non dovrebbe essere dunque una vera e propria erede di vecchie console portatili di Sony come PSP e PlayStation Vita, ma un dispositivo che ricalca un po' la filosofia di un esperimento non troppo riuscito come il set-up box PlayStation TV, facendo peraltro le stesse cose che, oggi, sono possibili con qualsiasi smartphone o tablet tramite l'applicazione Remote Play.

Per poter funzionare, infatti, la console richiederà l'acquisto di PlayStation 5 (o di una vecchia PS4) e una connessione permanente abbastanza performante: sembrerebbe esclusa, al momento, l'ipotesi di un funzionamento attraverso l'infrastruttura cloud gaming di PlayStation Plus Premium. Tra le altre caratteristiche si parla della presenza di altoparlanti integrati e ingresso per le cuffie (con tanto di controlli integrati per la gestione del volume).

La presentazione sarebbe prevista per quest'estate, presumibilmente in occasione dell'evento PlayStation Showcase in cui Sony svelerà le prossime esclusive in arrivo su PS5 e l'hardware che accompagnerà questa "seconda fase" del ciclo vitale della console.