Usa: acquista 24 anni di abbonamento ai servizi PlayStation per evitare aumenti di prezzo

Sebbene la reazione sul web al post di On_Reddit_In_Class sia stata un misto di shock e stupore, bisogna riconoscere al giocatore un'abile mossa d'acquisto, ammesso che il servizio PlayStation Plus resta attivo per i prossimi due decenni e che Sony non decida di cambiare completamente rotta nelle prossime generazioni delle sue console. In ogni caso, tutte le piattaforme di gioco e intrattenimento che offrono servizi in abbonamento hanno dovuto applicare degli aumenti a volte vertiginosi, da PlayStation a Xbox. "Questo adeguamento dei prezzi ci consentirà di continuare a offrire giochi di alta qualità e vantaggi a valore aggiunto al servizio di abbonamento PlayStation Plus", ha dichiarato Sony circa un anno fa.