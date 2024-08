Lego Horizon Adventures: il prossimo gioco PlayStation si avvicina

Il progetto, realizzato dallo studio olandese in collaborazione con la software house britannica Studio Gobo, è comparso recentemente in una serie di materiali pubblicitari pubblicati anzitempo da Sony sui propri canali ufficiali, anticipando dunque l'annuncio della data di lancio che potrebbe avvenire in occasione dell'ormai chiacchieratissimo evento PlayStation in arrivo verosimilmente nel mese di settembre. Stando alle ultime informazioni, Aloy e i suoi amici torneranno il 14 novembre su PS5 e, per l'occasione, anche su altre piattaforme.