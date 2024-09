Concord già al capolinea: Sony stacca la spina alla nuova esclusiva PlayStation

Non è chiaro, tuttavia, se Concord sia destinato a tornare con una nuova formula (magari adottando il modello free-to-play, come spesso avviene per questo genere di videogiochi) o se sia ormai condannato a morire definitivamente: nel frattempo, Sony ha già predisposto dei rimborsi immediati per coloro che hanno acquistato il gioco su PlayStation Store o nel suo negozio PlayStation Direct, mentre nel caso di acquisto su PC tramite Steam o Epic Games Store toccherà attendere qualche giorno. Lo stesso vale per le copie in formato fisico, con gli utenti che dovranno recarsi presso il proprio punto vendita per ottenere un rimborso. In tutti i casi, una volta ottenuto il rimborso "non sarà più possibile accedere a Concord".