PlayStation 5: nuovo spot televisivo in attesa della presentazione

Tra pochi giorni si terrà finalmente la presentazione di PlayStation 5 , durante la quale Sony dovrebbe annunciare gli ultimi dettagli legati alla sua console di nuova generazione: prezzo, data di lancio e giochi disponibili al debutto sono certamente le informazioni essenziali che coloro interessati all'acquisto dell'erede di PS4 non vedono l'ora di scoprire. La casa nipponica ha pensato di alimentare l'attesa con un nuovo video pubblicitario, intitolato The Edge .

Sulle note di una versione riarrangiata di Baba O'Riley dei The Who, Sony mostra una barca fatiscente procedere verso una misteriosa sorgente di energia. Man mano che avanza nelle acque, la barca è accompagnata da altri mezzi per aria e mare, tra aerei, imbarcazioni fantasy e alcuni riferimenti che lasciano sospettare la possibile presenza di alcuni franchise celebri (ad esempio Final Fantasy) alla presentazione.

Il video termina con la barca che "supera il limite" ed entra in contatto con la fonte d'energia, che vuole rappresentare il messaggio studiato da Sony per la sua console di nuova generazione: "Play has no limits", letteralmente "il gioco non ha limiti".

Non resta che attendere per scoprire se i riferimenti, omaggi e dettagli presenti in questo video si tradurranno in una serie di annunci legati ai giochi che arriveranno al debutto di PlayStation 5, che dovrebbe avvenire entro metà novembre in Europa.

