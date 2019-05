Playdate, la nuova console portatile con... manovella

Le console portatili sono una parte integrante del mondo dei videogiochi da più di vent'anni: dal Game Boy di Nintendo ai vari Atari Lynx e Sega Game Gear, passando per le più recenti ed elaborate PlayStation Portable e Nintendo DS. Ogni piattaforma, nel corso degli anni, ha tentato di proporre a suo modo una differente innovazione, raggiungendo un livello decisamente elevato con prodotti come PlayStation Vita e 3DS. Eppure c'è chi, come il publisher Panic , cerca ancora di innovare il settore delle console portatili in modi inusuali, dando vita a soluzioni intriganti come la nuova piattaforma tascabile Playdate .

Non è tutto: con Playdate, Panic cambia anche la formula di distribuzione e assicura che, acquistando la console, riceverete ogni settimana un nuovo gioco, per un totale di dodici settimane e altrettanti giochi.



Il pacchetto iniziale, che include la console e la "prima stagione di videogiochi", sarà in vendita al prezzo di 149 dollari e includerà produzioni esclusive per Playdate curate da game designer del calibro di Keita Takahashi (Katamari Damacy), Bennett Foddy (QWOP), Shaun Inman (The Last Rocket) e Zach Gage (SpellTower).



I giochi potranno essere scaricati tramite internet (la console include un modulo Wi-Fi e Bluetooth) di settimana in settimana e, in caso di successo, Panic lavorerà a stretto contatto con altri sviluppatori per realizzare nuove idee basate sul sistema di controllo unico di Playdate.



La console è attualmente in fase di produzione e le prevendite apriranno entro la fine dell'anno. Panic promette maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche della console (come processore, memoria e via dicendo) nelle prossime settimane, e noi continueremo a tenere d'occhio l'interessante console fino al lancio sul mercato.